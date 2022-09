Costa e o aumento das pensões: "Não há truque nenhum"

António Costa, primeiro-ministro © Orlando Almeida / Global Imagens

"Não há truque nenhum", "disse isto com toda a transparência", "até ao final de 2023 os pensionistas irão ver integralmente reposto o poder de comprar perdido ao longo do ano."

A garantia foi esta noite dada numa entrevista do primeiro-ministro à TVI/CNN, a propósito do que os pensionistas irão ganhar (ou perder) a prazo com o plano do Governo divulgado há dias de apoios por causa da crise inflacionista desencadeada pela guerra da Ucrânia.

Entrevistado por Pedro Santos Guerreiro e José Alberto Carvalho, António Costa voltou a assegurar que em outubro os pensionistas irão ganhar não uma pensão mas uma pensão e meia.

Já quanto a 2023 irão ter aumentos entre 3,53 por cento e 4,43 por cento mas quanto a 2024 o primeiro-ministro não se comprometeu.

Explicou ainda, por outro lado, que os aumentos não poderão ser indexados à inflação porque há que "evitar o efeito permanente" que isso teria na "sustentabilidade da Segurança Social". "Não podemos dar a uma inflação extraordinária um efeito permanente", sublinhou.

