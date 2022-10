Costa elogia a "capacidade de diálogo" do governo de maioria absoluta nas negociações com parceiros

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante a cerimónia de assinatura do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, em Lisboa, 09 de outubro de 2022. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro considerou, este domingo, que a assinatura do Acordo de Médio Prazo sobre Melhoria dos Rendimentos e Competitividade representa "um marco de confiança" para o país no atual contexto de incerteza devido à inflação e à guerra, e sublinhou o esforço das negociações com os parceiros sociais, num processo de contra-relógio que apelidou de "sprint". António Costa disse ainda esperar que o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que será entregue amanhã, já possa ter estas medidas refletidas.



Durante a cerimónia da assinatura do documento, que decorreu no Palácio da Foz, em Lisboa, António Costa referiu que o documento, que vigora até 2026, dá aos portugueses "certeza, previsibilidade e estabilidade". "Este acordo não é um fim do caminho, é o princípio do caminho onde fica definida a trajetória para a melhoria dos rendimentos e da competitividade", garantiu.

O chefe de Governo destacou ainda a "capacidade de diálogo" do executivo socialista com patrões e sindicatos. "Este acordo é da maior importância política porque estamos num contexto de maioria absoluta e é por isso importante sublinhar a capacidade de diálogo, a centralidade da concertação social no quadro da maioria absoluta em que estamos a viver e do diálogo tripartido entre o Estado, patrões e sindicatos", sublinhou, assegurando que "nenhuma maioria, por muito absoluta que seja, se basta a si própria".

António Costa remeteu a apresentação detalhada das medidas para o ministro das Finanças, Fernando Medina, aquando da apresentação do OE2023, amanhã, mas salientou quatro medidas: reequilibrar a repartição de riqueza e aumentar a justiça social no país, atualizando salários de forma atingir um peso no conjunto da riqueza nacional idêntico ao da média europeia; em segundo lugar reforçar a competitividade das empresas reforçando "os incentivos para melhorar a capitalização, a sua autonomia financeira e apoiar o investimento"; a terceira medida respeita à fixação de talento dos jovens qualificados no país e, por último, mitigar a subida dos preços de eletricidade e do gás, reforçando em mais três mil milhões de euros a dotação do Estado para o sistema energético.

Já parceiros sociais, que falaram antes do primeiro-ministro, consideraram que o acordo de rendimentos é "pouco ambicioso" e acreditam que há espaço para afinar medidas nos próximos quatro anos. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) faltou à cerimónia de assinatura, num ato de protesto contra o processo negocial entre o governo e os parceiros, e a CGTP ficou de fora do entendimento por considerar que o acordo hoje assinado não responde aos problemas dos trabalhadores, reformados e pensionistas.