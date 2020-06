Costa elogia Costa na hora da despedida. Lay-off evita o pior no desemprego

Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, que está de saída da instituição, devendo ser substituído no cargo por Mário Centeno, deixou um elogio às medidas “que visam preservar o emprego” tomadas pelo governo de António Costa.

No caso em apreço, a medida de proa é o lay-off simplificado, que implica redução de salários em cerca de um terço e de tempo de trabalho. Atualmente, a medida afeta cerca de 850 mil trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho.

Este regime tem permitido evitar que mais pessoas caiam no desemprego ou atrasar a sua queda no desemprego por algum tempo já que reduz de forma significativa a despesa das empresas com salários (com o Estado a subsidiar temporariamente este custo em 70%) e isenta as referidas empresas do pagamento de descontos à Segurança Social. O “apoio” do lay-off simplificado vigora desde finais de março e estará ativo até final de julho.

No novo boletim, o BdP diz que “o impacto da crise sobre o mercado de trabalho tenderá a ser atenuado ou desfasado pela existência de políticas que visam preservar o emprego e a liquidez das empresas”.

Isso tem um efeito visível na taxa de desemprego prevista. Há três meses, no cenário de base feito pelo BdP no boletim económico de março, a taxa de desemprego projetada para 2020 era de 10,1% da população ativa, isto com uma recessão económica prevista que na altura era de -3,7%.

Agora, com a economia a cair muito mais do dobro (o Banco prevê um recuo de 9,5%, no novo cenário base), a taxa de desemprego mantêm-se igual: 10,1%.

“As atuais projeções apontam para uma redução do emprego de 4,5% em 2020” e para uma taxa de desemprego de 10,1% em 2020, sendo que depois haverá “uma redução progressiva para cerca de 7,5% em 2022”, diz o Banco.

Apesar da “forte redução” do emprego, “o impacto da contração da atividade no emprego deverá ser mitigado e ligeiramente desfasado tendo em conta as medidas adotadas, como o lay-off simplificado”. “Para 2021-22 antecipa-se uma recuperação do emprego, que não será no entanto suficiente para retomar o nível de 2019.”

O banco central liderado por Carlos Costa insiste que “a evolução do desemprego depende criticamente do impacto das medidas de apoio às empresas e famílias e da sua duração, que são determinantes na mitigação da destruição de capacidade instalada na economia associada à pandemia”.

Em todo o caso, o BdP deixa um aviso: “O prolongamento destas medidas deverá facilitar a manutenção da atividade e do emprego em empresas consideradas viáveis, mas em alguns casos poderá conduzir a um adiamento do processo de saída do mercado por parte de empresas sem capacidade competitiva, condicionando assim uma dinâmica endógena ao funcionamento da atividade económica.”

Mas o Banco reconhece bondade nas políticas da equipa de António Costa, diz que “as medidas de apoio existentes são necessariamente temporárias e a margem de ajustamento que concedem às empresas não altera o enquadramento institucional que rege o funcionamento do mercado de trabalho português”.