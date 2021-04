Costa elogia portugueses, pede cautela na Páscoa e dá luz verde à segunda fase de desconfinamento

Primeiro-ministro, António Costa. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta tarde que, a partir de 5 de abril Portugal entrará na segunda fase de desconfinamento. Mas alertou que apesar de, todos os concelhos irem passar à segunda fase de desconfinamento, há 19 concelho que estão acima do limiar de risco. "Há 19 concelhos onde é preciso haver especial cautelas".

No mapa de risco, os concelhos que estão com 120 a 240 casos são: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso. Além disso, há seis com mais de 240 casos: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior.

O chefe de Governo pediu ainda cautela para os próximos dias, a época da Páscoa, um tempo "especial e que é tradicionalmente de reuniões de família e de convívio". "Até ao final dia 5 mantém-se em vigor as medidas de proibição de circulação entre concelhos", recordou.

A partir de 5 de abril, o segundo e terceiro ciclo (bem como os ATLs para as mesmas idades) reabrem portas. Os centros de dia, equipamentos sociais na área da deficiência e lojas até 200m2 com porta para a rua podem reabrir.

Além disso, as esplanadas - com máximo de 4 pessoas por grupo-; as feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal); os museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares podem abrir. As modalidades desportivas de baixo risco (sem contato físico) e a atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo ficam autorizadas.

"Quero deixar um agradecimento aos portugueses pela forma como têm conseguido colectiamente controlar a pandemia", disse ainda António Costa. "Nesta terceira vaga" e depois de termos sido dos piores do mundo, conseguimos controlar a pandemia e espaço económico europeu, "só a Islândia tem melhores resultados. Deve dar-nos orgulho. Esse orgulho deve ser convertido em força motivadora", acrescentou.