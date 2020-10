Costa entrega a von der Leyen 45 medidas para disparar a bazuca de fundos

Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia e António Costa. © Mário Cruz/Lusa

Nos 12,9 mil milhões de euros que Portugal espera receber ao longo de seis anos em subvenções diretas do Mecanismo de Resiliência Europeu criado na resposta à pandemia do novo coronavírus, a Serviço Nacional de Saúde é a prioridade declarada do governo. São sete, pelo menos, as medidas para esta área, segundo elencou ontem a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, na apresentação do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência.

Saúde

1 - Alargar os cuidados de saúde primários com meios complementares de diagnóstico

2 - Aumentar a intervenção domiciliária dos cuidados de saúde primários

3 - Criar ou requalificar 240 unidades de saúde, com o objetivo de reduzir 50% dos atendimentos em urgências nos hospitais

4- Criar 300 unidades de cuidados continuados e paliativos

5 - Alargar número de camas e criar novas camas de internamento para casos menos graves nos cuidados continuados

6 - Concluir a reforma da saúde mental, criando 50 novas equipas comunitárias e aumentando o número de unidades de internamento, assim como a cobertura de todos os agrupamentos de centros de saúde

7 - Equipar hospitais novos no Seixal, em Sintra e Lisboa

- Na habitação, o governo propõe-se "acabar com a habitação indigna até aos 50 anos do 25 de abril". Há três medidas.

Habitação

1 - Resolver carências habitacionais de 26 mil famílias

2 - Criar respostas temporárias de habitação para vítimas de violência doméstica e sem-abrigo

3 - Reforço do parque público de habitação acessível, desta feita, com recurso aos empréstimos europeus, adiantou Mariana Vieira da Silva.

- A terceira prioridade é a de criar novas respostas sociais, que servirão, segundo o governo para responder aos desafios de uma dos países europeus mais desiguais e envelhecidos, e também menos qualificados, com pouco mais de 52% da população ativa com o ensino secundário ou mais. Prevê-se quatro medidas.

Novas respostas sociais

1 - Requalificações de lares e de equipamentos para infância, e criação de novos equipamentos também nas áreas metropolitanas

2 - Criação de equipas de serviços sociais inovadores e de proximidade, que permitam evitar a institucionalização dos idosos

3 - Programa de acessibilidades com pequenas obras para melhorar o acesso a serviços públicos

4 - Programa de operações integradas junto das populações desfavorecidas das áreas metropolitanas, incluindo resposta ao nível das qualificações, do emprego sustentado, da formação profissional, do envelhecimento ativo e do combate às dependências

- Foi a área que mais recebeu comentários no processo de consulta pública para a preparação do Plano de Recuperação português. Há quatro medidas para "enfrentar o maior défice estrutural que o país tem, e que agrava as desigualdades", o das qualificações.

Qualificações e competências

1 - Modernização do ensino e da formação profissional

2 - Programa de qualificação e competências para a inovação e modernização industrial para os territórios e populações mais afetados pela crise atual

3 - Apoios a jovens do 3ª ciclo de estudos para que prossigam nas áreas da ciência, da tecnologia e das engenharias, sendo mais substanciais para os territórios mais desfavorecidos

4 - Programa Impulso Adultos, destinada à população ativa que não tem ensino secundário. Prevê mais adultos nos centros Qualifica e formações curtas, incluindo de nível superior.

- O pacote da Transição Climática pesa 3,8 mil milhões de euros, com perto de 1,3 mil milhões destinados à mobilidade sustentável, 665 milhões para a floresta, 715 milhões para a redução das emissões na indústria, 620 milhões para eficiência energética dos edifícios e 150 milhões para o desenvolvimento de novos materiais biológicos com aplicação industrial. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, deu conta de sete áreas de intervenção e de 15 medidas.

Floresta

1 - Intervir em 1,2 milhões de hectares de floresta, com 19 a 20 planos de paisagem, apoiando 800 aldeias, emparcelando 1500 hectares de prédios rústicos e adquirindo uma parcela significativa de terras em lugares críticos para o risco de ignição de incêndios

2 - Criação de faixas de introdução de combustível, com 23 mil hectares, e de faixas de remoção de combustível em 57 mil hectares

3 - Cadastro dos territórios florestais

4 - Aquisição de dois meios aéreos, e também de meios em terra, para combate a incêndios

Gestão Hídrica

1- Aumento da eficiência hídrica do Algarve e noutras regiões, com redução de perdas de água dos sistemas agrícolas e urbanos em 20 hectómetros cúbicos.

2 - Reintroduzir nos sistemas 10 hectómetros cúbicos de água pluvial tratada

Mobilidade sustentável

1- Expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa até Alcântara

2 - Expansão da Linha da Casa da Música do Metro do Porto, até Santo Ovídio, com uma nova ponte sobre o Douro entre a ponte da Arrábida e a Ponte Luís I

3 - Metro de superfície entre Odivelas e Loures

4 - Linha de BRT no Campo Alegre, no Porto

5- Aquisição de 250 autocarros limpos (a eletricidade e hidrogénio) e de dois navios de baixas emissões

Descarbonização da economia

1 - Reduzir 23% das emissões das indústrias, cumprindo dois terços do objetivo de neutralidade carbónica até 2050

Bioeconomia

1 - Introdução de novas matérias-primas biológicas em produtos de consumo dos sectores têxtil e confeções, calçados e resinas

Eficiência energética nos edifícios

1 - Reduzir em 25% do consumo de energia dos edifícios, com intervenção em 1,3 mil milhões de metros quadrados de superfície construída, incluindo 40 escolas

Gases renováveis

1 - Desenvolver projetos de produção, distribuição e consumo de gases renováveis: hidrogénio e biometano

- As empresas vão, segundo o governo, ter 3,8 mil milhões de euros em fundos afetados diretamente, mas até seis mil milhões de euros para executar - quando se incluem as obras a realizar, por exemplo. Destes, 2, 5 mil milhões serão para reforçar a ligação das empresas ao sistema científico nacional e para formação. O valor de 2,8 mil milhões inclui também o pacote para a descarbonizarão da indústria de 715 milhões de euros referido pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes (acima). O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, salientou no entanto que às verbas do Plano de Recuperação vão também juntar-se as medidas de liquidez do Orçamento do Estado do próximo ano e os fundos do próximo Quadro Financeiro Plurianual. Os incentivos e verbas para formação profissional estarão ao mesmo nível do PT2020, afirmou.

Empresas e competitividade

1 - Capacitação dos centros tecnológicos

2 - Programa de agendas mobilizadoras para a inovação, para apoiar projetos transformadores de grande escala mas também pequenos projetos capazes de provocar alterações estruturais. A exemplo, o último Quadro de Referência Estratégica Nacional suportou 50 projetos que mobilizaram 220 milhões de euros de incentivos. O financiamento pode ir para o desenvolvimento de novos materiais e para internacionalização, por exemplo.

- As verbas para concretizar o Plano de Ação Digital apresentado neste ano pelo ministro da Economia alcançam 2,5 mil milhões, com 500 milhões para empresas.

Transição Digital

1 - Programa Empresas 4.0 para a digitalização, no valor de 500 milhões de euros, a pensar nos sectores industrial, agroalimentar, audiovisual, indústrias criativas

2 - Programas para a Administração Pública, com medidas na justiça para melhor justiça económica e fiscal; na Segurança Social, que exige "um investimento muito significativo"; e na Saúde, onde as tecnologias digitais podem mudar a forma de gerir a saúde ao longo da vida, segundo o governo.

3 -Nas escolas, através do programa Escola Digital, em curso já com o Programa de Estabilização Económica e Social, prevê-se investir em equipamentos, métodos de aprendizagem, formação de professores, conteúdos e currículos para ajudar os alunos a aprender linguagens de programação.

- Os investimentos para maior coesão territorial passam em grande medida pela construção de infraestruturas: ferrovia, portos e estradas, mas também medidas de planeamento urbano para aumentar a capacidade das áreas empresariais. O pacote das infraestruturas vale 773 milhões de euros.

Coesão territorial

1 - Reforço das ligações ferroviárias e do material circulante

2 - Ligações das áreas empresariais às grandes redes de infraestruturas mundiais, nos portos e redes viárias

2 -Substituição da Estrada Nacional 14 para ligar indústrias de Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão às grandes redes de infraestruturas. Outros exemplos dispersos pelo território serão resolvidos, segundo o governo.

3 - Valorização de áreas de localização empresarial desprovidas de solo urbano

4 - Ligações transfronteiriças de Bragança ao Algarve para inserção no hinterland ibérico

5 - Conclusão de outras ligações rodoviárias em falta dispersas no país