Costa espera que "experiência" de cimeira europeia alargada tenha sucesso

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, durante o comício da 'rentrée' política do partido, que antecipa as Jornadas Parlamentares do PS, em Leiria, 11 de setembro de 2022. O grupo parlamentar do Partido Socialista reinicia os trabalhos da sessão legislativa com jornadas parlamentares, dedicadas ao tema "Crescimento e Coesão: Um país com oportunidades para todos". PAULO CUNHA/LUSA

© LUSA