Costa espera que o Constitucional alemão não atrase nem bloqueie o PRR

No final de uma visita ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa, um dos locais onde começou neste sábado a vacinação de docentes e não docentes, Costa foi questionado sobre a decisão do Constitucional alemão, conhecida na sexta-feira.

"Até agora todo o processo de ratificação tem estado a correr bem. Como em todos os Estados de Direito, podem suscitar-se questões de constitucionalidade e elas são devidamente tratadas e apreciadas", começou por dizer.

Questionado sobre se está preocupado com as consequências desta decisão para Portugal, Costa deixou uma esperança.

"Espero que não bloqueie aquilo que é um processo fundamental: que é podermos ter o mais rapidamente possível essa vitamina fundamental para o arranque da economia, para a recuperação do emprego que é o Plano de Recuperação e Resiliência", disse.

E à pergunta se pode, pelo menos, atrasar a chegada das verbas, respondeu: "Poder pode, espero que não".

O Tribunal Constitucional alemão decidiu que o "texto da lei" sobre este plano comunitário, que foi aprovado pelos membros das duas câmaras do Parlamento, "não deveria ser validado pelo chefe de Estado", enquanto se aguarda a decisão sobre o recurso judicial.

Esta decisão vai atrasar a aprovação do Fundo Europeu de Recuperação na Alemanha, dotado de 750 mil milhões de euros, numa altura em que a pandemia continua a afetar gravemente a economia da União Europeia.

Este mecanismo comunitário, negociado no verão passado, tem por objetivo lidar com as consequências económicas da pandemia e baseia-se num mecanismo de dívida sem precedentes para todos os Estados membros, em que parte do dinheiro será pago na forma de subvenções (312,5 mil milhões de euros).

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.

O Executivo justifica que, "com base no diagnóstico de necessidades e dos desafios", foram definidas três "dimensões estruturantes" de aposta: a da resiliência, da transição climática e da transição digital.

No documento, estão também previstos 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, mas fonte do executivo garante que "ainda não está assegurado" que Portugal irá recorrer a esta vertente do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o principal instrumento do novo Fundo de Recuperação da União Europeia.

Triplicar o esforço na administração das vacinas

A propósito da vacinação, António Costa, afirmou em abril Portugal vai "triplicar o esforço de administração de vacinas" e considerou que essa logística será "o bom problema" para o país.

"Este exercício é não só importante para dar segurança a todos os que trabalham nas escolas, mas para testar estes postos de vacinação rápida", defendeu o primeiro-ministro.

Tal como já tinha sido anunciado pela 'task-force' da vacinação, Costa referiu que em abril o país vai receber 1,8 milhões de vacinas, "tantas quantas recebemos em janeiro, fevereiro e março".

"Vamos ter de triplicar o esforço de administração de vacinas, todos o processo que tem decorrido em centros de saúde vai ter de ser complementado por 150 postos de vacinação rápida", afirmou, dizendo que se prevê a administração de cem mil vacinas por dia.

O primeiro-ministro garantiu ainda que haverá recursos humanos para a administração de todas estas vacinas, entre "recursos do Serviço Nacional de Saúde e outros que possam ter de ser contratados fora do SNS".

"Já estão identificados os 150 postos, alguns já estão montados como este de Odivelas, outros estão a sê-lo (...) Vamos ter uma operação sete dias por semana, não digo 24 horas, mas sete dias por semana para assegurar todo o esforço de vacinação", assegurou.

Questionado se esta será uma nova fase da vacinação em Portugal, Costa respondeu que o será "em termos de escala", mas garantiu tratar-se, neste caso, de um "bom problema".

O primeiro-ministro explicou que se pretende "concluir esta operação" de vacinação de professores e funcionários escolares no fim de semana de 10 e 11 de abril, não estando prevista vacinação em massa no fim de semana da Páscoa.

"Este processo de vacinação em massa tem de ser testado agora para depois em abril estarmos prontos, é muito exigente do ponto de vista logístico", frisou, dizendo que em maio o país receberá ainda mais do que os 1,8 milhões de vacinas previstas para abril.

Questionado sobre se tem conhecimento de muitas recusas por parte de docentes e funcionários escolares, Costa respondeu que "algumas, felizmente não muitas", voltando a defender que a vacina da AstraZeneca "é segura para todas as idades".