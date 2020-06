Costa: “Este é o momento para abrirmos vias verdes para um acordo já em julho”

Os líderes europeus mantiveram esta sexta-feira um encontro do Conselho Europeu (por videoconferência). Em cima da mesa estiveram as propostas de Quadro Financeiro Plurianual e Fundo de Recuperação apresentadas pela Comissão Europeia. No final do encontro, aos jornalistas, o primeiro-ministro português disse ter ficado “agradado” com a reunião pese embora ainda não tenha sido alcançado um acordo, algo que António Costa acredita ser possível ao longo das próximas semanas de forma a obter luz verde no próximo Conselho Europeu.

O chefe de Governo defendeu que o momento atual de crise financeira que a Europa atravessa, fruto da pandemia do novo coronavírus, “não é o momento de traçarmos linhas vermelhas” mas sim o “momento para abrirmos vias verdes para um acordo já em julho”. Aliás, o primeiro-ministro considerou mesmo que “ninguém na Europa” perdoria que fosse o Conselho Europeu a bloquear um acordo que o continente precisava para combater as consequências económicas e sociais geradas pela pandemia.

“Julgamos que a posição da Comissão Europeia é inteligente e equilibrada. Em primeiro lugar porque consegue, ao mesmo tempo que aumenta significativamente o orçamento da União, diminuiu relativamente à anterior proposta as contribuições dos estados-membros”, disse na declaração transmitida pela RTP. Assim, a proposta de Bruxelas vai “ao encontro de uma Europa mais ambiciosa mas compatibiliza-se também com as preocupações dos países frugrais”.

“Em segundo lugar, esta quadratura do círculo, com mais orçamento e menor contribuição dos estados-membros,é resultado do facto de haver uma emissão de dívida por parte da União Europeia, que é objeto de um longo período de carência, até 2028 e de uma grande maturidade de mais de 30 anos. Essa dívida será paga ou com novos recursos próprios – nomeadamente impostos sobre atividades que os Estados já revelaram incapacidade de poderem cobrar nas suas fronteiras, como o caso da economia digital – ou a partir de 2028 por aquilo que são os recursos normais da União – taxas aduaneiras, a percentagem que recebem do IVA e contribuições nacionais”.

Vai ser responsabilidade dos 27 Estados-membros saber se esta dívida vai ser paga com menos recursos para os quadros pluri-anuais ou se com novos recursos próprios.”Portugal espera que haja coragem para avançar com novos recursos próprios de forma a evitar a concorrência desleal que muitas destas atividades constituem”, defendeu António Costa.

Além disso, a proposta da equipa liderada por Ursula Von Leyen “ultrapassa os dois principais pontos de bloqueio das negociações do próximo quadro financeiro pluri-anual. Por um lado, o nosso, repõe os níveis de financiamento quer da política de coesão quer o segundo pilar da política agrícola comum, que se destina ao desenvolvimento rural.Por isso, satisfaz aquelas que eram as nossas posições e as dos amigos da coesão. Por outro lado, reconhece aos países que têm direito e vão continuar a receber, o que é um ponto de compromisso aceitável tendo o objetivo de fecharmos um acordo em julho”.

“Em quarto lugar, a Comissão assegura um bom equilíbrio entre o que são os recursos disponibilizados via apoio diretos e o que são por empréstimos: dois terços subvenções e um terço de empréstimos. E com uma adequada condicionalidade. Em primeiro lugar quanto aos fins – estes fundos podem ser destinados a assegurar os objetivos estratégicos da União; e reforçar a autonomia da Europa, através da sua capacidade, e em terceiro reforçar a resiliência de toda a Europa a desastres naturais”.

Em último lugar, a proposta de Bruxelas, defende o primeiro-ministro, “é inteligente do modelo de gestão dos fundos. Não se trata nem de um cheque em branco, nem de uma nova troika”. Ou seja, cada estado-membro vai desenhar o seu próprio programa de recuperação em função das suas necessidades e realidades próprias. “Esses programas nacionais têm de ser coordenados através do Semestre Europeu e têm de estar ancorados nos objetivos comuns da União”.

António Costa salientou ainda que todos os países consideraram que a proposta da Comissão é “uma boa base de trabalho”. E, não escondendo que as próximas semanas vão ser exigentes, acredita que vão ser criadas “condições para que no próximo Conselho Europeu, que terá lugar em meados de julho, podermos obter um acordo”. “Ninguém na Europa nos perdoaria se, depois do BCE ter mostrado uma capacidade de responder com sentido de urgência que se impunha, de Comissão ter sido capaz de responder com o sentido de urgência que se impunha” assim como o Parlamento Europeu, “seja o Conselho Europeu a ser um factor de bloqueio da resposta rápida que a Europa necessita para enfrentar o covid-19”.

Conselho assume diferenças e aponta para reunião física em julho

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, assumiu, no final do encontro, que continuam a existir diferenças entre os 27 sobre a resposta à crise da covid-19. E mostrou-se empenhado numa “uma cimeira física” em meados de julho, em Bruxelas.

Charles Michel congratulou-se ainda por se ter registado “um consenso emergente em diversos pontos”, mas admitiu que outros exigirão mais trabalho.

“Ao mesmo tempo, não subestimamos as dificuldades, e em diferentes temas constatamos que é necessário prosseguir as discussões”, disse.

Argumentando que, ainda assim, esta videoconferência foi importante, porque, ao fim de três semanas de consultas bilaterais com os 27 desde a apresentação das propostas do executivo comunitário, entrou-se “numa nova fase, a da negociação”, o presidente do Conselho congratulou-se com o sentido de urgência assumido por todos.

“Estou totalmente comprometido em começar de imediato verdadeiras negociações com os Estados-membros, e tencionamos ter uma cimeira física em meados de julho em Bruxelas”, adiantou.