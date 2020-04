Costa fala em abril como “mês mais difícil” e volta a pedir uma Páscoa em casa

“O povo português tem revelado ser absolutamente extraordinário nas medidas” de contenção, principiou António Costa durante a entrevista n’O Programa da Cristina, para logo a seguir apelar a que os portugueses fiquem em casa durante a Páscoa.

Costa descreveu o mês de abril como o “mês mais difícil”, recordando que é uma época do ano em que existem viagens e, devido à estação do ano e dias mais longos, mais saídas e contacto social. Mas, em contexto de pandemia, há ainda mais fatores a ter em conta. “Este é o mês mais difícil, porque é quando as pessoas vão começar a sentir os efeitos” da paragem de vários setores da economia. “É muito importante a disciplina neste mês, especialmente na Páscoa.”

“Estamos com um nível de contaminação muito elevado e ainda conhecemos muito pouco deste vírus para poder correr riscos”.

Relativamente ao Estado de Emergência, o primeiro-ministro que existe a probabilidade de tal acontecer. A decisão terá de ser avançada pelo Presidente da República e submetida à Assembleia da República, tal como aconteceu a 19 de março. O Estado de Emergência vigora em Portugal até dia 2 de abril.

António Costa refere que, caso seja renovado, o Governo adotará “medidas mais claras para que as pessoas percebam que não podem andar a circular na Páscoa”. “Vamos ver o que a lei vai dizer, mas vamos ter de apertar um bocadinho, para ficar um sinal mais claro de que não é mesmo época para andar de um lado para o outro”. O governante apelou ainda a “um esforço agora, para que a pandemia dure o mínimo de tempo possível”.

“Não me posso governar com a esperança”, respondeu o primeiro-ministro, quando questionado sobre se no início do verão a situação já poderia estar normalizada. Com a pandemia ainda sem fim à vista, António Costa vê os próximos meses como mais uma prova de esforço. “Vamos sair [da pandemia] mais pobres e mais frágeis, do ponto de vista económico. Vamos ter de fazer um enorme esforço para relançar a nossa economia. Temos de fazer um esforço para que empresas não fechem e que os empregos não desaparecem”, recordou Costa.

Com os especialistas a preverem o pico da pandemia em Portugal para o mês de maio, António refere que ainda é cedo para traçar um regresso à normalidade que, conforme afirmou, terá de ser feito de forma gradual, aos poucos. “Há uma coisa que sabemos: vamos sair [desta pandemia], mas ainda é cedo para dizer que estamos no início dessa saída.”