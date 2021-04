Costa: Fronteira terrestre com Espanha abre a 1 de maio; Cafés e restaurantes abertos após as 13 horas

Primeiro-ministro, António Costa © TONY DA SILVA/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que Portugal avança para a quarta fase de desconfinamento a 1 de maio. O estado de emergência, que não foi renovado, vai dar lugar ao Estado de Calamidade. "Podemos tomar a decisão de dar o passo em frente no desconfinamento", disse António Costa em conferência de imprensa.

A nova fase do desconfinamento arranca neste sábado, dia 1 de maio. E a partir desse dia, a fronteira terrestre com Espanha vai ser aberta. Desde janeiro que as fronteiras terrestres entre os dois países estão encerradas, sendo apenas autorizada a passagem em 18 pontos ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

Além disso, os cafés, pastelarias e restaurantes vão poder manter as portas abertas até às 22h30 tanto aos dias de semana, como aos fins de semana. Já a partir de sábado, explicitou, estes estabelecimentos "passarão a funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22:30", podendo ter clientes tanto no interior como nas esplanadas, e passam assim a poder servir almoços e jantares nos concelhos que avançam para esta nova fase, tendo um máximo de seis pessoas por mesa ou 10 em esplanada por grupo.

Este foi, de resto, um pedido que a AHRESP fez esta quarta-feira ao governo.

Além disso, e nesta nova fase, os casamentos e batizados podem ser celebrados com 50% da lotação dos espaços. Os espetáculos culturais podem funcionar até às 22h30.

E todas as lojas e centros comerciais podem funcionar até às 21h00 durante a semana e 19h00 aos fins de semana e feriados.

