Costa: Gasoduto para o centro da Europa já está definido e trabalhos estão "muito avançados"

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2022 • 13:49

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira que o percurso português do gasoduto para o centro da Europa já está definido, estando os "trabalhos muito avançados", e assegurou que a Península Ibérica pode substituir "grande parte" do gás importado da Rússia.

Costa adianta que "os trabalhos muito avançados: são cerca de, creio, 160 quilómetros entre Celorico da Beira e o ponto da fronteira até à rede espanhola". Em relação ao percurso português do gasoduto, o primeiro-ministro lembrou que "houve dúvidas sobre o traçado" devido ao impacto ambiental que poderia ter, designadamente a travessia do Vale do Douro, que "é uma travessia muito sensível". Contudo, "há agora um traçado que agora está definido, cuidadoso, que protege os valores ambientais, que importa proteger também no Vale do Douro. Portanto, as coisas têm vindo a avançar e em Espanha também", indicou.

O chefe do executivo recordou que "a existência desta interconexão da Península Ibérica com o resto da Europa é uma ambição antiga" de Portugal, que tem sido confrontada "com uma dificuldade, que são as limitações ambientais que a França tem invocado sobre o impacto do gasoduto na travessia dos Pirinéus".

Costa sublinhou que essa resistência francesa tem "atrasado bastante o problema", mas referiu que a Comissão Europeia já está a ponderar um novo trajeto que crie interconexões energéticas entre a Península Ibérica e o resto da Europa sem passar pela França.

"A Comissão Europeia já colocou em cima da mesa a possibilidade de, se não for possível ultrapassar o bloqueio com a França, o 'pipeline' possa ter uma ligação direta de Espanha para Itália, de forma a chegar ao centro da Europa por via de Itália e não por via de França", frisou.