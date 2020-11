Costa não acredita que seja possível "impedir a insolvência de todas as empresas"

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante a sessão pública de apresentação do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 14 de outubro de 2020. O Conselho de Ministros deve aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem de ser entregue em Bruxelas até 15 de outubro, bem como as linhas gerais do Portugal 2030.

© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA