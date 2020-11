Costa: "Não fujo da pandemia. Estou cá para recuperar de novo o País"

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas © António Cotrim/Lusa

Os efeitos da pandemia na economia mundial são notórios. Portugal não escapa a essa tendência. Com os efeitos da covid-19 nas empresas e no emprego a serem cada vez mais claros, o primeiro-ministro defende que a estabilidade política e social que o País tem mantido são fundamentais tanto internamente, como lá fora. E diz que não escolheu governar em pandemia, mas não foge dela e que está empenhado na recuperação económica de Portugal.

Questionado em entrevista à Antena 1 sobre a possibilidade deste governo não durar a totalidade do mandato, sendo os portugueses chamados às urnas para eleger um novo parlamento em 2022, António Costa defendeu que "seria muito mau" que o Executivo não terminasse a legislatura. "Coisas positivas que o País tem tido é manter estabilidade - bom internamente e bom do ponto de vista externo".

Quanto aos esforços para ultrapassar a crise, o primeiro-ministro garantiu que "não só quero como devo. Era o que faltava, num momento destes, virar as costas ao país. Não fujo da pandemia, estou cá para recuperar de novo o País". "Quem está a gerir uma crise destas a última coisa que deve fazer é estar preocupado com o futuro" político, acrescentou o primeiro-ministro na rádio pública.

Na reta final da entrevista, questionado sobre a relação com o atual Presidente da República, António Costa sublinhou que, enquanto chefe de Governo, lidou com dois Presidentes: Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa e com ambos manteve uma relação cordial e excelente.

Quanto às presidenciais do próximo ano, António Costa indicou que o PS vai entre hoje e amanhã ouvir os órgãos do partido e que depois indicará uma posição.