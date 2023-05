Costa: "Não vejo qualquer ilegalidade na atuação do SIS"

António Costa considerou, esta quarta-feira, 24, que a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, foi realizada "de acordo com a lei".

"Desaparecendo documentos classificados as autoridades competentes devem atuar, o SIS deve agir preventivamente. Não vejo qualquer tipo de ilegalidade na atuação dos serviços", disse o primeiro-ministro durante o debate sobre política geral que decorre esta tarde no Parlamento.

Questionado pela líder bloquista, Catarina Martins, sobre os fundamentos legais para a atuação do SIS, que ligou a Frederico Pinheiro e, a meio da noite, foi recolher o computador que o ex-adjunto levou do ministério das Infraestruturas, após ter sido exonerado telefonicamente por Galamba, Costa justificou que o SIS "agiu corretamente" com base no "risco para a segurança nacional".

"Ligaram a uma pessoa que atendeu livremente, e que declarou [à comunicação social] que entregou o computador voluntariamente. Acho que o SIS fez bem em recuperar um computador que tinha documentos classificados", reiterou.

"Assumo que agiram de acordo com a lei. Não é prática de nenhum funcionário de serviços de segurança interna ou externa andar a ligar aos cidadãos. Aconteceu porque houve um alerta de que tinha sido retirado um computador que tinha informação classificada daquele que se entende ser um ministério com informação sensível o que levou a direção dos serviços a entender que, perante o alerta, deveria ligar e receber voluntariamente o computador", acrescentou.

António Costa sublinhou também "que nenhum membro do governo direta ou indiretamente deu qualquer instrução ou ordem ao SIS para proceder a essa ação".

Já em resposta ao líder parlamentar do PSD, Joaquim Morais Sarmento, Costa apelidou a ação de Frederico Pinheiro de roubo. "A palavra que utilizaria a apropriação de um bem alheio com recurso à violência é roubo".

Na sua audição durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI), na semana passada, Frederico Pinheiro disse ter sido "ameaçado pelo SIS". "A pessoa que me telefonou é um homem que se identifica como agente do SIS [Serviço de Informações de Segurança], refere que está a ligar por causa do computador e da informação que lá está", relatou o ex-adjunto de João Galamba.

Frederico Pinheiro explicou ainda que o agente referiu estar a ser "pressionado de cima" e que o melhor seria "resolver a questão a bem", uma ameaça "repetida mais de duas vezes" garantiu. Numa reação em comunicado, no dia seguinte, o Sistema de Informações da República Portuguesa rejeitou que o SIS tenha ameaçado ou coagido Frederico Pinheiro.

"O SIRP/SIS desmente categoricamente que tenha proferido ameaças ou coagido o Dr. Frederico Pinheiro, no âmbito dos contactos com este, estabelecidos no sentido de que entregasse o equipamento do Estado na sua posse, o qual teria informação classificada", lê-se na nota.