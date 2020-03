Costa: “Estamos a olhar para o futuro com muita preocupação”

O primeiro-ministro António Costa está em entrevista ao Jornal da Noite da Sic, sobre a crise da Covid-19, e começou por dizer que “nesta fase há uma enorme responsabilidade de todos nós, mas temos que ter a capacidade de manter a sociedade em funcionamento”, chegando a referir que o pico do surto deverá acontecer até ao final de abril ou início de maio e que só aí a crise começará a ser revertida.”

Costa quis referir que há atividades que não são essenciais, mas que nesta fase nao deve ser o governo a tomar decisão de fechar algumas atividades. “O governo deve intervir no estritamente essencial”, disse. Antes, Rodrigo Guedes de Carvalho tinha-o questionado se uma loja de roupa é essencial nesta altura: “Não, não é. O que procurámos foi evitar espaços de grande aglomeração e restringir espaços onde, se não for limitada a lotação, o risco de contacto aumenta”.

Quanto às medidas que têm sido tomadas, o primeiro-ministro reconhece que “não tem havido consenso suficiente consenso científico e técnico para permitir tomar decisões políticas seguras”. “Temos de ir enfrentando este desafio com a consciência de que temos de dar tudo por tudo para salvar vidas. As medidas têm sido tomadas em função da necessidade concreta de cada dia.”

O líder do governo referiu já a possibilidade do Conselho de Estado decretar já o Estado de Emergência e referiu que o país tem “um plano jurídico que nos permite ir escalando as medidas”, como o Estado de Calamidade que permite fazer “cercas sanitárias em torno de determinadas populações”, que será a opção defendida por António Costa. E lembrou que desde 1975 que não é decretado o Estado de Sítio no país. Ainda assim, admite que “e o Presidente considerar que é necessário o Governo dará parecer favorável. E estamos a trabalhar com o Presidente”.

Economia

O governo vai anunciar esta terça-feira um “grande pacote de medidas de sustentação ao emprego”. Costa adiantou que as medidas serão anunciadas por Mario Centeno e Siza Vieira, entre “linhas de credito com juros favoráveis e deferimento de obrigações ou moratórias dos bancos. Hoje há uma função de responsabilidade social muito grande que os bancos têm de assumir.”, acrecentou, para fazer uma referência à última crise em que foram os bancos a ser apoiados, depois do pivô da SIC perguntar se esse dinheiro ia mesmo chegar à economia. “As medidas destinam-se a micro, pequenas, médias e empresas”midcapital”, disse António Costa.

“”Estamos a olhar para o futuro com muita preocupação, mas estamos numa situação de estabilidade em que não estávamos há quatro anos”, continuou. E lembrou que há setores que têm recuperado empregos nos últimos anos e que precisam de apoios, como a “restauração, que criou 90 mil empregos nos últimos 4 anos. Temos que dar a mão a estes sectores”.

Quanto aos pedidos para fechar o aeroporto, Costa lembrou que só Itália tomou essa medida e que a partir das 23 horas desta segunda-feira o tráfego aéreo com Espanha será cancelado, uma medida tomada com o acordo de Madrid. “Não há turismo, a fronteira continuará aberta para circulação de mercadorias ou de trabalhadores transfronteiriços. O turismo acabou e esta decisão vigora durante um mês”.