Costa. Orçamento de 2020 é de continuidade, mas “não fica parado a marcar passo”

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu avanços no primeiro orçamento da atual legislatura, aprovado esta quinta-feira na Assembleia da República com a abstenção de PCP, PEV, Bloco de Esquerda, PAN e da agora deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, após uma longa maratona de quatro dias que assistiu à apreciação de mais de mil proposta de alteração.

Sendo de continuidade, defendeu Costa, o orçamento de 2020 “não tem um único retrocesso relativamente a tudo o que conquistámos nos últimos quatro anos”. Não fica parado a marcar passo, mas tem novos avanços”, afirmou em declarações à imprensa à saída do plenário, detalhando as áreas nas quais entende que houve ganhos para os portugueses.

“Tem novos avanços nas pensões. Tem novos avanços não só no descongelamento das carreiras mas também pela reintrodução do princípio da atualização anual dos vencimentos dos funcionários [públicos]. Tem novos avanços nas prestações sociais e na mobilização do complemento solidário para idosos para a redução da pobreza. Tem novos avanços em matéria de manuais escolares. Tem novos avanços em matéria de redução do tarifário dos transportes e alargamento do programa dos transportes públicos a todo o território nacional”.

“Portanto, estamos a avançar. Agora, estamos a avançar com conta, peso e medida”, reforçou, depois de ter caído por terra a proposta do PSD para a baixa do IVA da eletricidade, cuja aprovação viu o executivo Costa considerar a possibilidade de ficar “sem condições para governar”.

O líder do governo celebra assim o quinto orçamento aprovado. E conseguiu-o, disse, com a ajuda dos “parceiros naturais”. A geringonça afinal está viva?, foi perguntado. Costa respondeu que os “parceiros dramatizaram excessivamente” as perdas das últimas legislativas e “interpretaram erradamente” o voto dos portugueses. O que os portugueses desejam é a continuidade dos últimos quatro anos, defendeu o primeiro-ministro. “Este quinto orçamento confirma precisamente isso”.

Ao lado, o ministro das Finanças, Mário Centeno, não desfez as dúvidas sobre a permanência no governo após a aprovação deste orçamento. “Os portugueses estão agora interessados é que este orçamento se execute, que se execute com o mesmo rigor que todos os anteriores. Honestamente, é isto que acho que interessa aos portugueses”, respondeu, questionado sobre se ficará para executar o documento que preparou para o corrente ano e se chegará a apresentar o próximo, a 15 de outubro.