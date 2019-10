Costa. Parceiros disponíveis para acordo a quatro anos para subir salários

António Costa espera acordo para aumentos dos salários no sector privado negociados para os quatro anos de legislatura. O primeiro-ministro indigitado esteve reunido na manhã desta quinta-feira com os parceiros sociais e disse ter encontrado consenso entre confederações patronais e organizações sindicais.

Segundo Costa, todos tendem a considerar que “é positivo repetir nesta legislatura o que aconteceu na legislatura anterior, que foi fixar logo no início da legislatura o quadro de previsibilidade da evolução dos salários para os próximos quatro anos”.

Está em causa a negociação do salário mínimo e de um acordo para aumento de rendimentos a aplicar-se à contratação coletiva, onde poderão ser inscritos referenciais de aumentos. A possibilidade de, no curso da legislatura que aí vem, ocorrer uma crise poderá, no entanto ser acautelada no resultado das negociações que irão desenrolar-se na Comissão Permanente de Concertação Social.

“É essencial para as famílias saberem com o que é que podem contar. É essencial para as empresas terem previsibilidade do que é que vai ser a evolução dos rendimentos. Claro que pode ter de haver uma cláusula de salvaguarda para qualquer surpresa desagradável que possa surgir na economia mundial, mas fiquei muito satisfeito com o facto de ninguém estar centrado exclusivamente no que deva ser, por exemplo, o salário mínimo em 2020, mas num compromisso plurianual do salário mínimo mas também do conjunto dos salários ao longo da legislatura”, afirmou o secretário-geral do PS.

Apesar das críticas das estruturas sindicais à legislação laboral que entrou em vigor no início deste mês, com um pedido de fiscalização por BE e PCP do alargamento do período experimental para seis meses nos contratos permanentes no primeiro emprego e após desemprego de longa duração junto do Tribunal Constitucional, o momento é ainda de avaliação das mudanças. O próximo governo vai aguardar a decisão do tribunal.

A prioridade estará agora na chamada política de rendimentos, que António Costa lembra passar também por uma melhoria dos serviços públicos e pela fiscalidade do trabalho. O primeiro-ministro indigitado não deu indicação, no entanto, sobre se o objetivo é repor o número de escalões de IRS em vigor antes da crise.

António Costa indicou ainda que o objetivo do governo é apresentar o Orçamento do Estado para 2020 ainda durante este ano, mesmo que as negociações subsequentes possam prolongar-se já durante o próximo ano. “O trabalho que estamos a fazer com o Ministério das Finanças é que possamos antecipar significativamente a data da entrega do Orçamento de Estado. Não escondo que gostaria de, ainda este ano, poder apresentar o Orçamento de Estado na Assembleia da República, mesmo que a discussão possa não ficar concluída neste ano”.