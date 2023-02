Costa prevê "mudança estrutural da economia" com exportação de hidrogénio verde no futuro

Lisboa, 12/12/2022 - Apresentação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. António Costa (Primeiro Ministro) (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O primeiro-ministro defendeu esta que a produção de hidrogénio verde permitirá a Portugal não só produzir a energia que consome, como tornar-se um país exportador, no que classificou de "mudança estrutural da economia".

Na cerimónia de assinatura dos contratos no âmbito do primeiro Programa de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e outros Gases Renováveis, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa realçou que "um dos problemas crónicos do país é a sua dependência energética", e o peso que a energia tem na balança comercial nacional e que se agravou com a guerra na Ucrânia.

"Quando estamos a libertar-nos dos combustíveis fósseis, não estamos só a libertar-nos de combustíveis que emitem carbono para o ambiente, estamos também a contribuir de modo decisivo para ter uma balança de pegamentos e comercial mais equilibrada", defendeu.

O primeiro-ministro afirmou que, com projetos como os que foram hoje assinados, além de o país deixar de importar muita da energia que consome porque passará a produzi-la, deve ter ainda uma outra ambição para futuro.

"Podemos tornar-nos verdadeiros exportadores da energia que produzimos e essa é uma mudança estrutural para o futuro da nossa economia, que transformará o país para as próximas décadas, pelo menos, e essa é uma oportunidade que não podemos desperdiçar", avisou.