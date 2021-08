Costa alarga IRS Jovem para mais dois anos

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), António Costa, durante o XXIII Congresso Nacional do Partido, em Portimão © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O encerramento do Congresso do PS, este domingo, em Portimão, foi aproveitado pelo primeiro-ministro para anunciar novas medidas para os jovens. António Costa adiantou que a medida do IRS Jovem passará a cobrir os primeiros cinco anos na entrada do mercado de trabalho em vez dos atuais três.

Em relação ao IRS Jovem, "vamos assegurar, por um lado, o automatismo da sua aplicação e alargá-lo, por outro para cobrir os rendimentos do trabalho independente", adiantou o primeiro-ministro no seu discurso. A medida será alargada de três para cinco anos: será deduzido 30% do rendimento nos primeiros dois anos; 20% no terceiro e quarto anos; 10% no quinto ano, independentemente do seu rendimento.

Introduzida em 2020 e com efeitos a partir da declaração de 2021, o IRS Jovem permitia a isenção parcial dos rendimentos do trabalho dependente obtidos pela primeira vez depois de concluído um ciclo de estudos. A medida serve para os jovens entre os 18 e os 26 anos.

No primeiro ano, a isenção era de 30% do rendimento, no limite de 3291 euros e oito cêntimos; No segundo ano, a isenção baixava para 20%, no limite de 2194 euros e cinco cêntimos; no terceiro e último ano, a isenção era de 10%, no limite de 1097 euros e três cêntimos.

António Costa recordou ainda que no início do ano foi alargado o programa Regressar, até 2023, passando a cobrir os trabalhadores independentes.

O programa Regressar foi introduzido em 2019, como forma de captar os jovens que estiveram fora do país nos três anos anteriores, reduzindo a tributação a 50% do rendimento.

(Notícia atualizada às 13h25, com indicação de que o alargamento do programa Regressar já tinha sido definido no início deste ano)