Costa propõe Ana Catarina Mendes para o cargo de líder parlamentar do PS

O secretário-geral socialista, António Costa, vai propor a dirigente Ana Catarina Mendes para o cargo de presidente do Grupo Parlamentar do PS, substituindo nestas funções Carlos César, disse hoje à agência Lusa fonte oficial deste partido.

Ana Catarina Mendes assumiu desde dezembro de 2015 até agora as funções de secretária-geral adjunta do PS e nas últimas eleições legislativas foi cabeça de lista dos socialistas no círculo de Setúbal.

Na última legislatura, enquanto “número dois” da direção do PS, Ana Catarina Mendes coordenou as campanhas deste partido nas vitórias que obteve nas eleições autarquias (2017), nas europeias (maio deste ano) e nas legislativas do passado dia 06.

Ana Catarina Mendes, que integra o chamado “núcleo duro” da direção de António Costa desde novembro de 2014, vai ser votada para a liderança parlamentar na primeira reunião da bancada socialista da nova legislatura.