Costa quer reduções do défice e dívida ajustadas aos ciclos económicos na UE

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira que as reduções dos défices e das dívidas dos Estados-membros da União Europeia (UE) devem ser ajustados aos ciclos económicos, e fez uma distinção entre autonomia estratégica e o protecionismo, que rejeitou em absoluto.

Estas posições foram transmitidas por António Costa na Assembleia da República, no debate parlamentar preparatório do Conselho Europeu dos próximos dias 29 e 30 em Bruxelas.

No que respeita à revisão das regras de governação económica na União Europeia, que estará em debate na cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, o líder do executivo considerou que já foi um tema mais dramático em termos de discussão, mas advertiu que esta ainda não une os diferentes países.

"A proposta da Comissão Europeia é uma boa base de trabalho e assenta em princípios que sempre defendemos. É importante que a redução dos défices e das dívidas nunca tenham um efeito pró-cíclico e que não tenham um efeito contrário às necessidades de crescimento dos diferentes Estados-membros", sustentou António Costa.

O primeiro-ministro referiu depois o "exemplo de Portugal" para advogar que a "redução dos défices e da dívida devem ser ajustados aos respetivos ciclos económico".

"Sem o excedente orçamental de 2019 não teríamos possuído a capacidade para responder à emergência da covid-19, e sem ultrapassarmos as regras dos tratados em 2020 e 2021 não teríamos recuperado como recuperámos. Estamos hoje com a economia a crescer, com o emprego em máximos e com o défice e a dívida a serem devidamente reduzidos", declarou.

Depois, em matéria de revisão do quadro financeiro plurianual, o primeiro-ministro considerou que a expectativa que tinha sido criada "excede manifestamente a proposta que é apresentada".

"A proposta não toca nos deferentes envelopes nacionais, nem na coesão, nem na Política Agrícola Comum, reforça e cria um quadro estável e previsível no apoio à Ucrânia e flexibiliza as condições para acesso ao apoio a investimento estratégico", resumiu.

Na parte inicial da sua intervenção, referente às relações externas da Europa, do ponto de vista económico, António Costa começou por dizer que, desde a pandemia da covid-19, ficou patente que a União Europeia deve reforçar a sua autonomia estratégica, sobretudo para não ficar dependente de longas cadeias de valor.

"Mas é fundamental assegurar que este entendimento não se confunde com protecionismo e que a Europa se manterá um continente aberto. A Europa precisa de investimento, de matérias-primas, de mão-de-obra e de mercados, porque é um continente exportador", frisou.

A seguir, o primeiro-ministro acentuou: "Não queremos protecionismo, queremos reindustrialização numa Europa aberta".

"A Europa tem de acelerar e demonstrar vontade política para concluir o acordo de investimentos com a Índia, modernizar os acordos de comércio com o México e com o Chile. E espero que seja possível encontrar uma solução que vença os bloqueios que atrasam o maior acordo económico à escala global, que é o acordo com o Mercosul", acrescentou.