Costa recebe Montenegro para discutir novo aeroporto de Lisboa

O primeiro-ministro, António Costa, irá receber esta sexta-feira às 17h uma delegação do PSD encabeçada pelo presidente do partido, Luís Montenegro, para debater a localização do novo aeroporto de Lisboa.

Numa nota enviada esta quarta-feira, às redações, o gabinete do chefe do governo dá conta que "o primeiro-ministro tomou conhecimento da carta que lhe foi dirigida pelo Dr. Luís Montenegro em nome do PPD/PSD" e regista a reafirmação da "total disponibilidade para se alcançar a maior convergência possível" sobre "a estratégia de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa" e, em especial, "da aceitação recíproca da metodologia a seguir'".

Neste encontro, que se realizará na residência oficial do primeiro-ministro a partir das 17h, António Costa terá a seu lado o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que recentemente quis avançar com uma solução sem firmar um acordo prévio com maior partido da oposição.

O pedido de reunião surge na sequência de uma carta entregue esta quarta-feira pelo líder social-democrata ao primeiro-ministro. No documento, ao qual o Dinheiro Vivo teve acesso, Montenegro critica o PS pelo "impasse de sete anos" e lembra que, de julho a setembro, o PSD realizou "um conjunto de audições a todos os setores interessados e responsáveis neste processo (incluindo a atual concessionária, as autoridades de navegação aérea, as ordens profissionais, sindicatos, companhias aéreas, grupos de estudo das várias opções em presença e não menos importante todos os grupos e organizações ambientalistas que se têm debruçado sobre o tema)".

Na missiva, Montenegro informa que, para esta matéria, o interlocutor técnico do PSD é Miguel Pinto Luz, e reitera a disponibilidade do PSD para prosseguir "um diálogo construtivo na expectativa de que primeiro-ministro possa rapidamente tornar pública a decisão do governo".