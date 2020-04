Medidas extraordinárias vão chegar a recibos verdes, lembra Costa

Relativamente ao apoio a trabalhadores independentes, António Costa relembrou a medida de apoio a este conjunto de trabalhadores, neste contexto de pandemia. “Para os trabalhadores independentes, as medidas que adotámos foram novas, não existiam. Na legislatura anterior, alargámos as condições de acesso ao subsídio de desemprego aos trabalhadores independentes. Só tem acesso ao subsídio de desemprego quem tenha pelo menos 50% do seu rendimento pago por uma única entidade – os chamados falsos subsídios verdes – aí têm direito ao subsídio, com as condições que já existiam.”

“A medida criada agora foi extraordinária, em que as pessoas não precisam de ter um ano de descontos.” Desde esta quarta-feira, dia 1 de abril, que está disponível o formulário para pedido de apoio extraordinário para os trabalhadores independentes que tenham perdido rendimento devido à quebra total ou parcial da atividade.

O formulário para pedido deste apoio foi disponibilizado no site da Segurança Social, podendo ser requerido até dia 15 de abril.

Este apoio extraordinário, conforme explicou António Costa, tem um limite máximo de 438,81 euros (um Indexante de Apoios Sociais – IAS) e é pago apenas através de transferência bancária. O apoio financeiro tem a duração de um mês, podendo ser estendida até ao máximo de seis meses.

Durante a entrevista, António Costa indicou ainda que este apoio aos trabalhadores independentes foi também alargado aos empresários em nome individual.