Costa recusa falar sobre futuro do Governo mas ganha elogio de Sánchez

O primeiro-ministro, António Costa, intervém na sessão plenária do debate preparatório do Conselho Europeu, na Assembleia da República © TIAGO PETINGA/LUSA

António Costa recusa falar sobre o futuro do Governo no dia após o chumbo, inédito, de uma proposta do Orçamento do Estado na Assembleia da República. O primeiro-ministro português, no entanto, foi elogiado pelo homólogo espanhol, Pedro Sánchez, na conferência de imprensa após a 32.ª Cimeira Ibérica, a decorrer na cidade de Trujillo.

"Vou manter o princípio de não comentar assuntos de Portugal no estrangeiro, apesar de aqui ter sido tão bem recebido que quase me sinto em casa", respondeu o primeiro-ministro às questões da imprensa portuguesa.

Mais tarde, António Costa assumiu que só vai tomar uma decisão conforme a atitude que Marcelo Rebelo de Sousa vier a tomar nos próximos dias: "agiremos conforme o Presidente da República decidir", rematou o líder do Governo português.

Pedro Sánchez, por outro lado, considerou que Portugal "é um exemplo de estabilidade de Governo". Sobre o primeiro-ministro português, o homólogo ibérico destacou: "posso garantir que há poucos primeiros-ministros na Europa com as capacidades de diálogo e de trabalho para chegar a acordos como António Costa". Logo depois desta frase, os 10 ministros de Portugal e de Espanha bateram palmas.