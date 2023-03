Costa recusa responsabilidade de Medina na TAP

© ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro António Costa falou esta terça-feira das conclusões do relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) relativamente à TAP. "O relatório IGF veio explicar pela enésima vez que o atual ministro da Finanças e o anterior ministro das Finanças não tiveram intervenção nem conhecimento deste processo".

Costa comentou ainda a exoneração de Christine Ourmières-Widener . "A TAP tem um plano de restruturação que está a ser cumprido e com grande sucesso e antecipando bons resultados e ainda recentemente a União Europeia elogiou o plano. E só temos razões para elogiar o conselho de administração e em particular a sua CEO pela execução do plano reestruturação. O outro tema, que não tem a ver diretamente com esse, é ter havido um contrato em que foram suscitadas dúvidas de legalidade. O governo fez o que competia, determinar à IGF que fizesse uma auditoria ao contrato que concluiu pela ilegalidade e fez um conjunto de recomendações e uma das conclusões foi que o Estado devia avaliar o que devia fazer aos dois membros que assinaram o contrato. E ontem o ministro das Finanças explicou que devia demitir o chairman e a CEO da empresa".

O primeiro-ministro considerou ainda que as exonerações dos presidentes executivo e do Conselho de Administração da TAP não vão afetar o processo de privatização da empresa, salientando que o plano de reestruturação continuará a ser executado.

"O processo de privatização da empresa assenta sobretudo na qualidade da TAP, no potencial da TAP e na forma como o plano de reestruturação tem vindo a ser seguido. O plano de reestruturação continuará a ser executado e, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. Felizmente, há várias empresas que têm manifestado interesse nesse processo", sustentou o líder do executivo.

António Costa referiu que ainda na semana passada a companhia alemã Lufthansa manifestou interesse em entrar na privatização da TAP.

Costa respondeu também às críticas do secretário das Finanças dos Açores, que afirmou que o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) não foi consultado sobre este assunto, criticando a falta de sentido de Estado do Governo da República. "Deve ter havido um equívoco. Ainda ontem telefonei ao presidente do governo regional dos Açores. Não tinha que concordar. Dei a informação e era isso que me competia fazer".