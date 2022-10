Costa saúda "debate construtivo" sobre apoio "a famílias e empresas"

Primeiro-ministro, António Costa © EPA/OLIVIER HOSLET

O primeiro-ministro expressou nesta sexta-feira satisfação no final da cimeira europeia em Bruxelas, relativamente ao debate sobre medidas de apoio às famílias e às empresas. António Costa considerou que as discussões "vão no bom sentido", mas admitiu que, "infelizmente, o debate não foi totalmente conclusivo".

"Foi um debate que decorreu de forma muito cordial, diria mesmo construtiva, onde todos fizeram um esforço para aproximação de posições", afirmou António Costa, convencido de que se "fez um bom caminho e, sobretudo, um caminho na direção certa".

Durante a cimeira, o chefe do Governo considera que o compromisso deve garantir "a competitividade das nossas empresas, que assegure a integridade do mercado interno e, sobretudo, que não haja uma grande desigualdade da capacidade de resposta dos países em função da sua capacidade orçamental".

António Costa reclamou uma "resposta solidária e comum do conjunto da União", embora reconheça que "ainda ficou em aberto", averiguar "como se vai fazer em concreto". A Comissão Europeia recebeu "orientações" no sentido de trabalhar em eventuais propostas, incluindo em medidas para travar a escalada dos preços da energia.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu que os 27 vão continuar a procurar soluções para a crise energética, vincando que "há uma forte determinação, partilhada por unanimidade de trabalhar em conjunto a nível europeu para alcançar três objetivos: fazer baixar os preços, garantir a segurança do aprovisionamento e continuar a trabalhar para reduzir a procura".

A reunião foi marcada por grandes divergências, principalmente sobre a proposta de limites temporários aos preços de referência no gás e sobre as regras de solidariedade para o abastecimento de emergência a outros Estados-membros. A compra conjunta de gás foi a iniciativa que despertou menos clivagens.

Consenso: Ucrânia

A parte mais consensual foi relativa ao apoio à Ucrânia e a condenação à guerra. Destaca-se a atribuição de um montante global de 18 mil milhões de euros, que será entregue de forma parcelar, em 2023. Segundo a presidente da Comissão Europeia, trata-se do "financiamento mensal de 1,5 mil milhões de euros à Ucrânia, pela UE, acrescentando que isso resulta "num valor global de 18 mil milhões para o próximo ano".

Os 27 reconheceram o direito da Ucrânia para "libertar e recuperar o controlo total de todos os territórios ocupados dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas". Nesse sentido, os 27 exigiram à Rússia a "retirada imediata, completa e incondicional de todas as suas forças militares de todo o território da Ucrânia".