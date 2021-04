Costa: "Medidas relativas ao sistema educativo serão sempre medidas de âmbito nacional"

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros para, entre outros assuntos, debater a aprovação de novas regras de desconfinamento para implementar a partir de 05 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 01 de abril de 2021. O primeiro-ministro, afirmou hoje que Portugal pode “dar o passo de avançar” com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A generalidade dos concelhos nacionais avança na próxima segunda-feira para a terceira fase de desconfinamento. Contudo, há alguns concelhos que ficam no atual nível de desconfinamento e outros recuam. No entanto, as aulas presenciais para o secundário e superior retomam na próxima segunda-feira, tal como no resto do País, indicou o primeiro-ministro

"Medidas relativas ao sistema educativo serão sempre medidas de âmbito nacional. Em todos os concelhos, inclusive aqueles que ficam retidos na atual fase e naqueles quatro que recuam para a fase anterior não há qualquer alteração. Portanto, também nesses concelhos não só se manterão abertas as escolas que têm estado abertas como abriram as escolas de ensino secundário e o ensino superior. Ai não haverá qualquer alteração", disse António Costa, em conferência de imprensa.

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão, Rio Maior vão recuar à primeira fase de desconfinamento, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro depois do Conselho de Ministros que aprovou as medidas do calendário de reabertura do país. As esplanadas ficam encerradas e as vendas só podem ser feitas ao postigo, esclareceu António Costa.

"Não se trata de um prémio ou um castigo", afirmou o primeiro-ministro na apresentação do calendário ajustado à evolução da pandemia.

Por outro lado, há sete concelhos que não avançam para a terceira fase do plano apresentado em março pelo governo, por apresentarem mais do que 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Neste grupo estão os seguintes concelhos: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande, Penela que mantêm as regras da fase atual.

O plano de desconfinamento do executivo prevê quatro fases de reabertura - duas já avançaram em 15 de março e 05 de abril -, a próxima será na segunda-feira, 19 de abril, e a última em 3 de maio. No entanto, o ritmo pode ser revisto se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.