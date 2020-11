Costa. "Tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país"

António Costa e João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

O primeiro-ministro garante que tudo vai fazer para que "os que quiseram brincar com o fogo, não queimem o país", numa referência à aprovação da proposta do Bloco de Esquerda com os votos do PSD que anula as transferências para o Novo Banco.

"Nós tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país e, portanto, tudo faremos para que não só a legalidade que a legalidade que a nossa Constituição impõe, que a Lei de Enquadramento Orçamental impõe, para assegurar também que a nossa credibilidade internacional que é posta em causa", afirmou António Costa depois da aprovação em votação final do Orçamento do Estado.

Questionado sobre a forma como fará cumprir a lei, o primeiro-ministro recusou discutir "tecnicalidades jurídicas", masgarantiu que "contrato assinado é contrato que tem de ser honrado. Lei que existe é lei que tem de ser respeitada e a legalidade será seguramente assegurada. Não somos um país em que os contratos são rasgados ao sabor das conveniências políticas", afirmou.

E atirou também ao Bloco, acusando o partido de desertar perante as dificuldades. "Neste momento é muito triste ver que num momento de crise tão grave que aqueles, como o Bloco nos acompanharam neste cinco anos, não hesitaram em desertar perante a primeira dificuldade e é muito triste ver como um politico com tanta experiência como Rui Rio deitar pela janela a credibilidade de afirmações que fez sobre portagens para votar uma disposição única e exclusivamente para poder obter uma popularidade efémera", atirou.

O primeiro-ministro assegurou ainda que não recua. "Quanto mais difícil é, mais determinado eu estou em ir em frente, e ninguém pense que nos vai amedrontar com maiorias negativas que não convergem para fazer o que quer que seja, mas para impedir de fazermos o que estamos a fazer e não pensem que nos apanham nessa. Se não há cão haverá gato", insistiu.