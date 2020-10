Costa quer ligar Stayaway Covid à rede europeia de controlo da pandemia já em novembro

O primeiro-ministro António Costa na sessão de apresentação da aplicação StayAway Covid, no Porto (1 de setembro 2020) © Rui Manuel Farinha/Lusa

A aplicação (app) para telemóveis portuguesa de rastreio e controlo da pandemia, Stayaway Covid, vai ser ligada à rede europeia, isto é, vai poder comunicar informações sanitárias com apps de outros países. Atualmente, há 17 prontas a serem interligadas. O plano é Portugal aderir ao sistema europeu até ao final de novembro de 2020.

A Comissão Europeia, que lidera e coordena esta iniciativa, garante que haverá "intercâmbio seguro de informações entre as aplicações nacionais com base numa arquitetura descentralizada e num elevado nível de proteção dos dados".

Com a Stayaway Covid na rede, os restantes cidadãos europeus (dos países que já têm app e possam aderir) com uma app do género instalada vão poder saber se estiveram em contacto com algum português infetado. E vice-versa.

O Dinheiro Vivo (DV) sabe que o governo português quer aderir até final de novembro ao chamado "sistema europeu de acesso para a interoperabilidade das aplicações nacionais de rastreio de contactos e de alerta", um serviço que está ativo desde outubro.

Esta iniciativa partiu da Comissão Europeia, em setembro, e o sistema foi ligado em meados de outubro com a interligação das primeiras três apps nacionais.

"As aplicações nacionais da Alemanha, Irlanda e Itália foram as primeiras a ligar-se a este sistema no próprio dia em que foi posto em linha, a saber, 19 de outubro. Muitas mais se seguirão nas próximas semanas", diz Bruxelas.

Na quarta-feira, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, avisou a situação relativa à progressão da covid que "é muito séria" e que é preciso "acelerar nas respostas".

O DV questionou o primeiro-ministro (PM) sobre o timing da interligação da app nacional à rede europeia, mas o gabinete remeteu para as declarações de António Costa após o conselho europeu de quinta-feira.

Recorde-se que o debate sobre a app portuguesa começou de forma algo conturbada com o primeiro-ministro a defender a sua obrigatoriedade e, inclusive, um quadro de sanções para quem não cumprisse.

Entretanto, foram surgindo vários críticos, alegando que obrigar a instalar uma app num telemóvel pessoal e poder sancionar quem não a tem levanta problemas sérios de constitucionalidade. Costa entretanto recuou e "desagendou" a sua proposta de diploma. Está em consulta e análise no Parlamento.

No rescaldo do conselho europeu desta última quinta-feira, António Costa, o primeiro-ministro português, revelou que a questão das apps foi tema de discussão entre os 27 chefes de governo da UE.

E mostrou-se otimista quanto ao futuro desta tecnologia. Costa revelou que já foram feitos "mais de 2,5 milhões" de descarregamentos da Stayaway Covid" num universo de 6,2 milhões de dispositivos móveis e deu como exemplo os casos de Grécia e Irlanda onde a cobertura das apps nacionais já supera os 70%, afirmou o PM.

No site dedicado à app portuguesa (parte das perguntas e respostas), covid19estamoson.gov.pt/ stayaway-covid-faqs/, as autoridades nacionais são claras. A app é para ligar a outras, isso dá-lhe alcance, eficácia, sobretudo nesta segunda vaga.

"A Stayaway Covid tem como objetivo a interoperabilidade com o maior número de iniciativas de rastreio digital da covid-19, europeias e de fora da Europa" e "a sua conceção e desenvolvimento está a ser articulada com os diversos países europeus que estão a desenvolver aplicações semelhantes", refere o site oficial do governo.

A mesma fonte acrescenta que "desta forma, deverá ser possível o cruzamento dos dados recolhidos pela aplicação com aqueles disponibilizados online por qualquer um destes países".

E reitera que "a Stayaway Covid deve funcionar quando um residente em Portugal se desloca a outro país da Europa e vice-versa, ou seja, a aplicação instalada por qualquer europeu deve funcionar também em Portugal".

A CE refere que, "atualmente, são 17 as aplicações nacionais baseadas em sistemas descentralizados que poderão tornar-se interoperáveis através do serviço nas próximas rondas" e que "outras estão já programadas".

"Todos os Estados-membros deverão criar aplicações eficazes e compatíveis e multiplicar os esforços de comunicação para promover a sua utilização", insiste Bruxelas.

Há oito países da União Europeia que ainda não têm uma app. Bulgária, Chipre, Estónia, Grécia, Luxemburgo, Roménia, Eslováquia e Suécia.

A CE diz que "não há informação disponível" sobre quais são os planos dos gregos nesta medida.

Na Bulgária, Luxemburgo, Roménia e Suécia "não se antevê a existência de uma app". Chipre e Eslováquia ainda não têm uma app operacional, "mas está em desenvolvimento". A Estónia "tem planos" para o fazer, diz Bruxelas.

A lista das aplicações ativas e restantes está aqui, neste site da Comissão Europeia.