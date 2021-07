Cotação do barril Brent baixa 0,03% para 74,48 dólares

Petrolífera Total © ANDY BUCHANAN / AFP

A cotação do barril de crude Brent para entrega em setembro fechou, nesta terça-feira, no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,03%, para os 74,48 dólares.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar dois cêntimos abaixo dos 74,50 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

Os investidores, por um lado, receiam que o avanço da variante delta do novo coronavírus leve alguns países a reforçar as restrições sociais e sanitárias, o que afetaria a economia a reduziria a procura de crude.

Mas, por outro lado, prevê-se que a oferta de petróleo se mantenha ajustada até ao final do ano e o progresso dos programas de vacinação alimenta otimismo.