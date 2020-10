Cotação do barril Brent cai 2,51% para 40,43 dólares

Vista aérea das plataformas do campo petrolífero de Johan Sverdrup no Mar do Norte, a 140 quilómetros da cidade norueguesa de Stavanger © Tom LITTLE / AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou, esta segunda-feira, no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,51%, para os 40,43 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,04 dólares abaixo dos 41,47 com que fechou as transações na sexta-feira.

A tendência descendente do preço do barril tem sido atribuída à deterioração da crise sanitária na Europa e nos EUA, que está a provocar a intensificação das restrições com vista à contenção da pandemia, o que resulta na redução da atividade económica.