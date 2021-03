Cotação do barril Brent com forte queda

Plataformas petrolíferas © AP

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Março, 2021 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou, esta segunda-feira, no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,61%, para os 63,59 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,38 dólares abaixo dos 65,97 com que fechou as transações na sexta-feira.

A queda da cotação foi atribuída ao receio dos investidores quanto a uma redução da procura na China e às limitações à produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Estes cenários, de baixa de procura e subida da oferta, impuseram-se ao otimismo decorrente do avanço dos programas de vacinação e da possibilidade de redução das restrições nos próximos meses.