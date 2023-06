Cotação do barril Brent para entrega em agosto cai 3,96% para 71,80 dólares

Produção de petróleo. © Rodger BOSCH / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Junho, 2023 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,96%, para os 71,80 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,96 dólares abaixo dos 74,76 com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent retrocedeu perante a preocupação com a evolução da procura global e, em particular, da chinesa, e na expectativa da decisão de política monetária que a Reserva Federal vai tomar esta semana.

Por enquanto, o anúncio de corte da produção a partir de julho feito pela Arábia Saudita ainda não levou a qualquer subida do preço, como esperavam os sauditas.