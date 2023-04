Cotação do barril Brent para entrega em junho baixa 1,12% para 84,18 dólares

© Unsplash

A cotação do barril de crude Brent para entrega em junho terminou esta segunda-feira a sessão no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,12%, para os 84,18 dólares%.

Depois de vários dias em que registou subidas acentuadas, a cotação do petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou no International Exchange Futures a cotar 96 cêntimos abaixo dos 85,14 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

Na semana passada, a cotação do Brent subiu acentuadamente depois do anúncio inesperado de um corte na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, juntos no designado OPEP+.

Contudo, a continuada incerteza sobre a evolução da economia internacional impediu a continuação da tendência de subida.