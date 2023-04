Cotação do barril Brent para entrega em junho sobe 0,01% para 84,94 dólares

Processamento de petróleo © CHANDAN KHANNA/AFP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou, nesta terça-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,01%, para os 84,94 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar um cêntimo acima dos 84,93 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

O crude europeu encerrou hoje quase sem variação, depois da subida de mais de seis por cento na véspera, perante o inesperado anúncio de redução da produção do cartel petrolífero OPEP+, que junta os principais exportadores, incluindo a Federação Russa.