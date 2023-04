Cotação do barril Brent para entrega em junho sobe 6,47% para 84,93 dólares

© Direitos Reservados

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou segunda-feira a sessão no mercado de futuros de Londres em alta de 6,47%, para os 84,93 dólares.

A forte subida da cotação resultou do inesperado corte de produção anunciado pelo grupo designado OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com outros Estados produtores seus aliados, como a Federação Russa.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 5,16 dólares acima dos 79,77 com que fechou as transações na sexta-feira.

O OPEP+ anunciou hoje uma redução voluntária da produção em 1,66 milhões de barris diários, o que representa 1,1% da produção global, com a Arábia Saudita a ser o produtor que mais redução vai fazer, de meio milhão de barris diários.