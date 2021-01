Cotação do barril Brent sobe 0,02% para 56,12 dólares

Plataformas petrolíferas no Mar do Norte, a 140 km da Noruega © Tom LITTLE / AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março terminou, esta sexta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,02%, para os 56,12 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar um cêntimo acima dos 56,11 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do crude encerrou assim quase sem variação uma sessão volátil, em que recuperou na segunda metade o terreno perdido até então.

Os investidores estão divididos entre o receio do aumento de infeções com o novo coronavirus na China, e as prováveis restrições sociais e económicas subsequentes, e a expectativa dos estímulos orçamentais nos EUA. A notícia de que os stocks de petróleo bruto nos EUA aumentaram em 4,35 milhões de barris na semana terminada a 15 de janeiro, quando era esperada uma queda de 1,3 milhões de barris, não ajuda à recuperação.