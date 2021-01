Cotação do barril Brent sobe 0,04% para 56,11 dólares

Petróleo. Fotografia: D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Janeiro, 2021 • 20:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março terminou, esta quinta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,04%, para os 56,11 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar dois cêntimos acima dos 56,09 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A estabilização dos preços no dia de hoje sucedeu ao avanço ocorrido na véspera (0,36%), dia em que Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA.

A cotação do Brent continua assim a evoluir próximo do máximo de 11 meses que registou na semana passada.

Esta evolução está a ser atribuída à expectativa de Biden avançar com estímulos orçamentais para a reanimação da economia.

Mas, com influência contrária, o receio de a procura ser contida com as restrições contra a pandemia do novo coronavirus está a conter os preços.