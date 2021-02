Cotação do barril Brent sobe 0,12% e regressa a máximos de 13 meses

Plataformas de petróleo © AP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 0,12%, para os 65,34 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar oito cêntimos acima dos 65,26 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do Brent voltou hoje a cotar em máximos de 13 meses, perante a perspetiva de um aumento da procura nos próximos meses, graças aos programas de vacinação contra o novo coronavirus.

Os investidores, por outro lado, estão atentos à recuperação da extração nos EUA depois da paralisia provocado pelas tempestades de neve.