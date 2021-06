Cotação do barril Brent sobe 0,23% para 72,86 dólares

Petróleo © Tom LITTLE / AFP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto acabou, nesta segunda-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,23%, para os 72,86 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 17 cêntimos acima dos 72,69 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O Brent manteve a tendência ascendente da semana passada, graças ao bom momento da procura e a uma cimeira do Grupo dos Sete (G-7) no Reino Unido, que acabou sem grandes anúncios em termos de energia ou ambiente.

Na última sexta-feira, a Agência Internacional de Energia afirmou que a procura global de petróleo está a recuperar e que prevê que alcance no final de 2022 o nível anterior à crise sanitária.