Cotação do barril Brent sobe 0,88% para 56,38 dólares

A procura de petróleo pode cair até 2 milhões de barris por dia.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou, esta segunda-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 0,88%, para os 56,38 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 49 cêntimos acima dos 55,89 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent subiu hoje depois de se saber que o aumento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em janeiro, foi inferior ao esperado.

Por outro lado, a redução da produção saudita em um milhão de barris por dia vai durar dois meses, o que contribuiu para impulsionar os preços.