Cotação do barril Brent sobe 2,18% para 64,09 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou, esta quarta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 2,18%, para os 64,09 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,37 dólares acima dos 62,72 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent recuperou terreno no final de uma sessão volátil, marcada pelo aumento das reservas dos EUA em 21,5 milhões de barris.

Mas este inesperado aumento dos stocks de petróleo foi contrariado pela baixa das reservas de gasolina, em 13,6 milhões de barris, na última semana, o que criou otimismo sobre a recuperação da procura.