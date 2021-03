Cotação do barril Brent sobe 2,52% para 69,61 dólares

Petróleo © AP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou, nesta quinta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 2,52%, para os 69,61 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,71 dólares acima dos 67,90 com que encerrou as transações na quarta-feira.

A subida da cotação do Brent foi atribuída à revisão em alta da procura para este ano feia pela Organização de Países Exportadores de Petróleo.

O cartel petrolífero aumentou hoje em 220 mil barris por dia a sua estimativa de consumo para 2021, revisão motivada em grande medida pela perspetiva de as campanhas de vacinação permitirem reduzir as restrições de combate à pandemia do novo coronavirus.