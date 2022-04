Cotação do barril Brent sobe 4% para 108,78 dólares

Agência Internacional de Energia antecipou esta quarta-feira que não prevê uma alteração significativa do fornecimento de petróleo russo, enquanto reviu em baixa as suas previsões sobre a procura global de crude. © Photo by Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de quatro por cento, para os 108,78 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 4,18 dólares acima dos 104,6 com que fechou as transações na terça-feira

O Brent consolidou a tendência altista com a dissipação das perspetivas de um acordo de paz entre russos e ucranianos.

Não obstante, a Agência Internacional de Energia antecipou esta quarta-feira que não prevê uma alteração significativa do fornecimento de petróleo russo, enquanto reviu em baixa as suas previsões sobre a procura global de crude.

Assim, a agência prevê que a procura em 022 vai ser de 99,4 milhões de barris diários, o que significa 1,9 milhões de barris a mais do que em 2021, mas 600 mil a menos do que previa há um mês.