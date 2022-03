Cotação do barril Brent sobe 7,12% e atinge máximo de 10 dias nos 115,62 dólares

O barril de Brent do Mar do Norte fechou esta segunda-feira com o nível mais alto em 10 dias © Photo by Carina Johansen / NTB Scanpix / AFP

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em maio, fechou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 7,12%, para os 115,62 dólares, o seu nível mais alto em 10 dias.

A variação do preço do barril de referência na Europa -- 8,71 dólares acima dos 106,91 com que fechou as transações na sexta-feira -- foi atribuída à possibilidade de um embargo europeu sobre o petróleo russo.

Da mesma forma, também o barril de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em abril, viu a sua cotação subir 7,08%, para 112,12 dólares,o que a colocou acima dos 110 dólares pela primeira vez em quase duas semanas.