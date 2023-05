Cotação do Brent para entrega em julho continua queda forte e está em 72,36 dólares

Petróleo © Unsplash

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,93%, para os 72,36 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,96 dólares abaixo dos 75,32 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent continuou a sua descida, em termos fortes, depois de ter caído mais de cinco por cento na terça-feira, perante a perspetiva de um arrefecimento da economia dos EUA vir a afetar a procura de petróleo.

A nova subida da taxa de juro de referência pela Reserva Federal (Fed), em um quarto de ponto percentual, e a eventualidade de mais subidas sobre as negociações pesaram no mercado de futuros de Londres.

A expectativa de o Banco Central Europeu replicar a decisão da Fed na quinta-feira agravou ainda mais o ambiente no mercado petrolífero, segundo analistas.