Cotação do Brent para entrega em maio sobe 1,82% para 76,69 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio continuou esta quarta-feira a escalada que tem vivido esta semana no mercado de futuros de Londres e fechou em alta de 1,82%, para os 76,69 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,37 dólares acima dos 75,32 com que fechou as transações na terça-feira.

Este foi o terceiro dia consecutivo que o Brent fecha com ganhos, depois de acabar sexta-feira nos 72,37 dólares, dia em que, aliás, chegou a roçar os 70 dólares, o seu nível mais baixo desde 2021, devido à crise do banco Credit Suisse.

A esperada subida da taxa de juro de referência pela Reserva Federal, que ocorreu como os mercados esperavam, não alterou o percurso ascendente da cotação.