Cotação do Brent sobe 1,20% para 72,60 dólares após três sessões em queda

08 Setembro, 2021

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro encerrou no mercado de futuros de Londres (Reino Unido) em 72,60 dólares, mais 1,20% que no final da sessão anterior.

O crude do Mar do Norte, que serve de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures com uma subida de 0,86 dólares em relação terça-feira, quando tinha encerrado nos 71,74 dólares.

A lenta recuperação da produção no Golfo do México, após a passagem do furacão Ida, contribuiu para o aumento dos preços, depois de três sessões em queda.

Entretanto, ainda existem receios com uma evolução mais gradual da procura que o esperado na Ásia, devido ao aumento de casos de infeção por covid-19.