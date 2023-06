COTEC cria "linkedin" para ajudar tecnológicas a levar negócio para fora

Jorge Portugal, COTEC © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Internacionalizar e fazer crescer as exportações é preciso. E a COTEC inscreveu há muito no seu ADN a vontade de ajudar as empresas portuguesas nesse desígnio. Em plena transformação digital, a organização liderada por Jorge Portugal acaba de dar um passo fundamental nesse sentido, focado nas tecnológicas portuguesas que querem começar a ganhar créditos lá fora, a crescer além-fronteiras e a ajudar a construir riqueza para o país.

O projeto, que é ainda financiado pelo COMPETE (PT2020) e conta com a AICEP como parceiro estratégico, materializa-se numa espécie de linkedIn à porta fechada, no qual as PME com bichinho exportador e vontade de se internacionalizar podem 'sentar-se à mesa' com grandes exportadoras portuguesas e com elas aprender a dar esses passos, nem sempre simples.

Porque "o contacto físico ainda conta muito na hora de ganhar confiança", a ideia é que um grupo de PME tecnológicas que tenham interesse em experimentar o programa possam começar por um contacto real, que pode e deve em seguida potenciar-se por via digital, com todo o potencial que essa via possibilita, numa rede de contactos fechada em que se promove o match entre empresas que procuram soluções de alto valor acrescentado e PME que têm essa capacidade e know how, mas também se potencia sinergias e complementaridades entre diferentes empresas que lhes possam dar escala para crescer lá fora, criar estratégias de marketing, chegar a marketplaces, etc.

"Promovida pela COTEC Portugal, o programa Connect 4.0 vai capacitar as empresas tecnológicas portuguesas para a entrada em mercados internacionais, acelerando o desenvolvimento e crescimento dos seus negócios", explica a organização liderada por Jorge Portugal. Altice, Glintt, Brisa, Siemens e Galp são as empresas-âncora, que já dão cartas lá fora e vão liderar os cinco encontros, cada um com cerca de 30 PME.

O primeiro têm já data e convidado fechado. A estreia acontecerá a 13 de junho, no Altice Labs, em Aveiro, pretendendo-se que, até ao final de junho, o tiro de partida esteja dado com as cinco exportadoras, de forma que possam depois fortalecer laços no digital e ajudar e influenciar o percurso de um total de 150 empresas até ao final do ano. "A plataforma Connect estará assente na plataforma multilateral digital portuguesa Bridgewhat, o veículo operacional para capacitar e treinar as empresas tecnológicas no desenvolvimento de técnicas de marketing e comerciais online e nas interações com empresas estabelecidas em mercados internacionais em ambientes reais de 'marketplace' online", explica a COTEC.

"A COTEC vai acompanhar a implementação, até para ver o que está a resultar eo que é preciso ir ajustando. Porque o objetivo é que estas PME tecnológicas possam entrar com o mínimo de soluços possível na via da internacionalização, afirmando o know how português no mundo", explicou Jorge Portugal.

O momento do Connect

"Em Portugal, o setor das tecnologias de informação nacional é composto por cerca de 15 mil empresas, responsáveis por empregar mais de 97 mil colaboradores qualificados e por receitas superiores a 7117 milhões de euros. No entanto, as receitas provenientes de mercados externos foram, em 2020, de 2158 milhões de euros, o correspondente a 37% das receitas totais do setor. Os negócios com o exterior, embora com um assinalável crescimento médio anual entre 2015-2020 de 21%, têm ainda uma representatividade substancialmente inferior ao peso médio das exportações na economia nacional", concretiza a COTEC. Justificando assim a sua vontade de ajudar a promover a oferta tecnológica, "estimulando novas formas de internacionalização do setor 4.0 nacional mais eficientes e que tirem maior partido da realidade global dos marketplaces digitais".

"O Connect 4.0 será um importante contributo para reforçar as condições de internacionalização do tecido empresarial português no setor 4.0, incentivando a soberania digital, o aumento das exportações tecnológicas e a visibilidade internacional do nosso país na indústria 4.0", garante Jorge Portugal. "Adicionalmente, o programa pretende utilizar plataformas e marketplaces online para estimular e concretizar interações eficientes entre potenciais parceiros de negócios, promovendo a formação de novos ecossistemas de soluções direcionados a mercados internacionais."

A plataforma aberta permitirá a abordagem do "processo de capacitação" voltada para a atuação prática e para a experimentação, "valorizando a aquisição de conhecimento empírico combinado com ferramentas de análise e partilha de experiência de especialistas acessível sobre a forma de conteúdos (escritos ou vídeos). Através da plataforma será também possível entrar em contacto com as empresas âncora, adquirir conhecimento sobre estratégias de internacionalização, desenvolver competências de marketing e geração de leads, mas também estabelecer sinergias com outros participantes do programa", junta ainda a COTEC.

Cofinanciado pela COTEC e pelo programa COMPETE 2020, "o Connect 4.0 é uma oportunidade para promover o crescimento internacional das empresas portuguesas", conclui Jorge Portugal.