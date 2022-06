Cotec leva inovação a Aveiro

Aveiro © Tony Dias/Global Imagens

De regresso ao modelo presencial, para privilegiar o contacto pessoal, a Cotec Innovation Summit vai juntar, em Aveiro, nos dias 28 e 29 de junho, líderes empresariais, empreendedores, entidades do sistema científico e tecnológico e decisores políticos para partilharem experiências sobre a inovação tecnológica e a sua tradução em produtividade, valor e competitividade.

"Os novos contextos tecnológicos, regulatórios, organizacionais e geopolíticos estão a convergir num Ponto de Inflexão que coloca às empresas desafios de adaptação e testa a capacidade de reinventarem o seu negócio", refere a Cotec em comunicado.

De acordo com a organização, o evento irá decorrer em torno de quatro temas: Industrialização, Sustentabilidade, Conhecimento e Competitividade.

O programa inclui, no primeiro dia, a intervenção de oradores e empresas sobre temas como a internet industrial assente em segurança by design, a integração end-to-end dos sistemas de produção, as vantagens do design para a circularidade e o caminho para a neutralidade ambiental.

No segundo dia, destaca a Cotec, serão dados a conhecer "os clusters tecnológicos emergentes que estão a ganhar peso e poder exportador na economia global, empresas que estão a especializar-se através da inovação modular e da arquitetura em plataforma, as interfaces de acesso ao conhecimento e sua aplicação à inovação, e a revolução em curso que irá mudar radicalmente as infraestruturas logísticas e de transporte nacionais".

Os organizadores avançam ainda que os participantes terão possibilidade de conhecer e contactar com várias realidades, como a "Fábrica do Futuro" e o seu potencial transformador de toda a cadeia de produção; as empresas que estão na vanguarda da aplicação da sustentabilidade como princípio de negócio e vantagem competitiva; a revolução das infraestruturas logísticas e de transporte nacionais; o que é a especialização através da inovação modular e de plataformas de produto; e ainda os sistemas de acesso ao conhecimento científico e tecnológico ao dispor das empresas.